Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sanat dünyası yasa boğuldu!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti, sanat dünyası yasa boğuldu! Arka Sokaklar, Veda, Anadolu Kartalları, Umutsuz Ev Kadınları, Kanıt, Fetih 1454 gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Genç yaşta hayatını kaybeden ünlü oyuncu İlker Kurt'un ölüm nedeni merak ediliyor.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sanat dünyası yasa boğuldu!



Birçok sinema filmi ve dizide aldığı rollerle tanıdığımız oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini ise Kıvanç Terzioğlu duyurdu.



Vefat haberini duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.



