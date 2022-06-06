Sinan Akçıl ile Müge Anlı aşk mı yaşıyor?

Ünlü televizyoncu Müge Anlı ile şarkıcı Sinan Akçıl aşk yaşadığı haberleri gündeme geldi. Geçtiğimiz gün görüntülenen Sinen Akçıl, Müge Anlı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Akçıl, "Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... " dedi.

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün objektiflere yansıdı. Sinan Akçıl, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.



SİNAN AKÇIL İLE MÜGE ANLI AŞK MI YAŞIYOR?



Muhabirin 'Müge hanımla bir birliktelik söz konusu mu? Bu tarz haberler çıktı' demesi üzerine Sinan Akçıl, şunları söyledi:



'Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. O çok değerli bir insan. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım. O yüzden böyle şeyler konuşulmamalı.'