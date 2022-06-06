. Nur Fettahoğlu'ndan Kerem Bürsin yorumu
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Beyaz Gazete
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Nur Fettahoğlu'ndan Kerem Bürsin yorumu

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'na Kerem Bürsin'in yurt dışındaki oyuncular için "Onlar 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" sözleri soruldu. Nur Fettahoğlu, Kerem Bürsin'in sözleri hakkında "Açıklaması arkadaşlarımız için biraz sert olmuş" yorumunda bulundu.

Ekleme: 6.06.2022 - 09:17 Güncelleme: 6.06.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Kerem Bürsin, "Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar desem anlar mısınız? Yani 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" açıklaması ile büyük ses getirdi. Kerem Bürsin'in sözleri magazin camiasını ikiye böldü.


Geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıyan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Muhabirlerin, Kerem Bürsin'in sözlerini hatırlatması üzerine Nur Fettahoğlu, şunları söyledi:

"Genellememek gerekiyor diye düşünüyorum. Neye istinaden söyledi bilmiyorum ama her insan bir değildir. Arkadaşlarımız için biraz sert olmuş. Benim tanıdığım çevremde böyle bir insan yok"
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