Nilüfer'i kahreden ölüm!

Ünlü şarkıcı Nilüfer, aldığı ölüm haberi ile yıkıldı. Nilüfer, eski sevgilisi karikatürist Latif Demirci'nin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Canım Latif Demirci'yi kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Karikatürist Latif Demirci (61), dün sabah evinde düştü. Demirci, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Latif Demirci, bu sabah saat 06.00'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hürriyet Kitap Sanat haberi, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle... " diyerek sosyal medyadan duyurdu.



NİLÜFER'İ KAHREDEN ÖLÜM



Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan Nilüfer, 2008 yılında aşk yaşadığı eski sevgilisi Latif Demirci'nin vefat haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nilüfer, "Canım Latif Demirci'yi kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.



61 yaşındaki Latif Demirci, Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat vermişti.