Killa Hakan yaşam savaşı veriyor!

Hastanede yoğun bakımda tutulan 'Killa Hakan' adıyla tanınan rap şarkıcısı Hakan Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili yakın arkadaşı Massaka'dan yeni bir açıklama geldi.

Almanya'da yaşayan 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş bir süredir hastanede tedavi görüyor. Şarkıcının yoğun bakımda olduğunu, yakın arkadaşı Massaka sosyal medya hesabından duyurmuş, 'Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin' demişti.



'DURUMU AĞIRLAŞTI'



Tedavisi devam eden Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapan Massaka, meslektaşının son durumuyla ilgili şunları söyledi:



'Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun.'



Ünlü isim, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulundu ve 'Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin.



Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz' ifadesini kullandı.



Killa Hakan en son kural bozarak, gözünde güneş gözlüğü ve kafasında bandana ya da şapka olmadan ilk defa fotoğraf paylaşmıştı.



'İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYORUM'



Almanya Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu ve iyileşmeye çalıştığını ifade etmişti.



Killa Hakan yaptığı son paylaşımda şu sözleri dile getirmişti:



'Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…'

