Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'dan radikal karar!

Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı son dönemde YouTube üzerinden yayınlarıyla gündeme geliyorlar. Oyuncu olan çift, YouTube'de Noluyo Ya adını verdikleri kanallarında yayın yapıyorlar. Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı'dan radikal bir karar geldi. Her şeyi geride bırakan çift, başka bir mesleğe yöneldi.

YouTube'de Noluyo Ya adlı YouTube kanalında yayınladıkları videoları ile geniş kitlelere ulaşan Fırat Albayram ile Ceyda Kasabalı, yeni bir karar aldılar. Sabah'ta yer alan habere göre; oyuncu çift, her şeyi bırakıp Çanakkale Assos'a yerleşti. Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı'yı bu karara iten ise şehir hayatından bunalmaları oldu. Çift artık Assos'ta otel işletiyor.



Ceyda Kasabalı konu hakkında, "Kuzenimle otel açtık. Şimdi her şeyi yeniliyoruz. Odalar değişecek. Etrafı güzelleştireceğiz. Sonra da misafirlerimizle buluşacağız" ifadesini kullandı.



Assos'tan video çekecek olan çift, gelen konuklarına el emeği ürünler servis edecekler.