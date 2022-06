Barış Murat Yağcı yeni sevgilisi!

Survivor All Star yarışmasından elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra yeni aşkını da sosyal medyadan ilan etti. Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Survivor Barış model Laura Celine ile yeni bir aşka yelken açtı.

Bir dönem Survivor yarışmasına damga vuran Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonra sevgili olarak magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Sosyal medyada sıkça paylaşım yapan çift sonrasında olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İkili 2022 sezonunda da rakip olarak mücadele etti.



BARIŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Öte yandan Survivor 23 Nisan'da yayınlanan bölüme Barış'ın gözyaşları damga vurmuştu. Özel seçilen ödüllü dokunulmazlık oyununda ilk etapta kadınlar mücadelesi yaşandı. Parkurda Nisa ve Sema karşılaşmasında Nisa'nın düşmesi yürekleri ağza getirdi.



Varilden geçeceği sırada yere düşen Nisa, dizini tutarak çığlıklar içinde bağırmaya başladı. Rakibi Sema'nın ardından Nisa'nın yardımına ilk olarak Barış ve Ogeday geldi. Nisa, aldığı darbe nedeniyle acılar içinde kıvranırken, eski sevgilisi Barış da gözyaşlarını tutamadı.



'OGEDAY İLE AŞK' İDDİASI



Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan sonra ortaya çıkan görüntüleri ve sevgili olduklarını açıklamaları epey ses getirmişti. İkilinin daha sonra ayrıldığı haberi gündeme geldi. Yarışmacının yeni sezonda ise Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı iddia edildi.



Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen Barış veda etmeden önce şu sözleri söylemişti:

Bugün hissetmiştim ama kimseye söylememiştim. Yaptığım hata affedilebilecek bir hata değildi ve burası bu hatayı kaldırabilecek bir yer değil. Burada performans çok önemli çünkü performansım olmadan potalardan çıkmak da zaten beni üzüyordu.



BARIŞ MERVE'Yİ ZİYARET ETTİ



Öte yandan 'Survivor 2022 All Star' yarışmasında ünlüler ve gönüllüler, 5 Mayıs Perşembe akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Oyun sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu kopmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağır sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Aydın, Türkiye'ye döndü.



All Star’dan elenen Barış Murat Yağcı, İstanbul'a döner dönmez Merve'yi hastanede ziyaret etti. Birlikte hastanede poz veren ikiliden Merve Aydın, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü; “Survivor All Star’ın bana kazandırdığı en güzel dost, sırdaş, kardeş…”



YENİ SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI



Barış Murat Yağcı elendikten sonra yeni bir aşk yelken açktı. Yarışma sonrası Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.



Barış Murat Yağcı, Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.