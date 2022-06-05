. Yılmaz Erdoğan'dan 'Organize İşler' açıklaması!

Yılmaz Erdoğan, önceki gün tek kişilik gösterisi 'Münaşaka' ile Harbiye Açıkhava sahnesinde kendisini izlemeye gelenlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Erdoğan'ı yalnız bırakmayanlar arasında annesi Süheyla Erdoğan, babası Nazım Erdoğan ve kızı Berfin Erdoğan vardı.Ünlü oyuncu ve yönetmen, edindiği gözlemler ve keyifli anektodlarla zenginleşen gösterisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı."CEM'LE BİRBİRİMİZE SÜREKLİ SELAM ÇAKIYORUZ"Cem Yılmaz'ın dijital paltformda yayınlanan yeni projesi 'Erşan Kuneri'nin bazı kısımlarını daha önceden izlediğini belirten Yılmaz Erdoğan, “Bence diğer işlerden daha renkli bir iş olmuş. Biz Cem’le birbirimize sürekli selam çakıyoruz. Ben Cem’e sahneden, Cem de bana dizilerden” dedi."O POLEMİĞİN İÇİNDE DEĞİLİM"Zafer Algöz, başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer aldığı komedi türündeki 'Gibi' dizisi hakkındaki sözleriyle dikkat çekmişti. Sosyal medyada çok konuşulan "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için iki fırın ekmek, dört fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" öesajının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ben o polemiğin içinde değilim" karşılığını verdi."RUSSELL CROWE'A SENARYO GÖNDERECEĞİM"Uzun süre 'Münaşaka' gösterisini yapmayacağını açıklayan Erdoğan, "Organize İşler’in senaryosunu yazmak için Köyceğiz’e gideceğim. Sonbahara kadar senaryoyu bitireceğim" dedi. "Russell Crowe’a Organize İşler dizisinde yer alması için teklif götürecek misiniz?" sorusuna, "Kendisiyle çok uzun zaman önce bunun için konuşmuştuk. Bir senaryo göndereceğim" yanıtını verdi.2019 yılında 'Sazan Sarmalı' filmiyle vizyonda olan 'Organize İşler' serisini dizi olarak çekeceğini açıklayan sanatçı, sekiz bölüm olarak planlanan yapımın çekimlerine eylül ayında başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan, eski filmden bazı oyuncuların dizi versiyonunda yer alacağını, yeni isimlerin de ekleneceğini belirtmişti.ŞEBNEM SCHAFER SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ'Seksenler' dizisinde 'Nevzat' karakterine hayat veren Eray Yasin Işık, uzun süredir aşk yaşadığı Şebnem Schaefer ile ilk kez Yılmaz Erdoğan'ın Harbiye Açık Hava gösterisinde objektiflere yansıdı. Şebnem Schaefer, "Ben daha önce izlemiştim, bir kez daha gelmek istedim. Yılmaz abi inanılmaz bir sanatçı" dedi.Eray Yasin Işık ise "Gösteriye ilk kez geliyorum. Şebnem beğendiyse ben de mutlaka beğenirim. Benim de oyunum var, devam ediyor yoğunuz" dedi. Muhabirlerin “Şebnem Hanım, Eray Bey ile sizi daha önce hiç görmedik fakat uzun zamandır berabersiniz galiba" dözleri üzerine Schaefer, “Evet, siz bizi ilk kez çekiyorsunuz” dedikten sonra güldü.