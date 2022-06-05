. Yılmaz Erdoğan'dan 'Organize İşler' açıklaması!
  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yılmaz Erdoğan'dan 'Organize İşler' açıklaması!

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Russell Crowe'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünde yer aldığı, 2014 yılında vizyoan giren 'The Water Diviner' (Son Umut) filminde 'Binbaşı Hasan' karakterini canlandırmıştı. 'Organize İşler' serisini dizi olarak çekecek olan Yılmaz Erdoğan, eski rol arkadaşı Russell Crowe'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ekleme: 5.06.2022 - 09:54 Güncelleme: 5.06.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Erdoğan, önceki gün tek kişilik gösterisi 'Münaşaka' ile Harbiye Açıkhava sahnesinde kendisini izlemeye gelenlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Erdoğan'ı yalnız bırakmayanlar arasında annesi Süheyla Erdoğan, babası Nazım Erdoğan ve kızı Berfin Erdoğan vardı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen, edindiği gözlemler ve keyifli anektodlarla zenginleşen gösterisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz Erdoğan'dan 'Organize İşler' açıklaması!

"CEM'LE BİRBİRİMİZE SÜREKLİ SELAM ÇAKIYORUZ"

Cem Yılmaz'ın dijital paltformda yayınlanan yeni projesi 'Erşan Kuneri'nin bazı kısımlarını daha önceden izlediğini belirten Yılmaz Erdoğan, “Bence diğer işlerden daha renkli bir iş olmuş. Biz Cem’le birbirimize sürekli selam çakıyoruz. Ben Cem’e sahneden, Cem de bana dizilerden” dedi.

"O POLEMİĞİN İÇİNDE DEĞİLİM"

Zafer Algöz, başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer aldığı komedi türündeki 'Gibi' dizisi hakkındaki sözleriyle dikkat çekmişti. Sosyal medyada çok konuşulan "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için iki fırın ekmek, dört fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" öesajının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ben o polemiğin içinde değilim" karşılığını verdi.

Yılmaz Erdoğan'dan 'Organize İşler' açıklaması!

"RUSSELL CROWE'A SENARYO GÖNDERECEĞİM"

Uzun süre 'Münaşaka' gösterisini yapmayacağını açıklayan Erdoğan, "Organize İşler’in senaryosunu yazmak için Köyceğiz’e gideceğim. Sonbahara kadar senaryoyu bitireceğim" dedi. "Russell Crowe’a Organize İşler dizisinde yer alması için teklif götürecek misiniz?" sorusuna, "Kendisiyle çok uzun zaman önce bunun için konuşmuştuk. Bir senaryo göndereceğim" yanıtını verdi.

2019 yılında 'Sazan Sarmalı' filmiyle vizyonda olan 'Organize İşler' serisini dizi olarak çekeceğini açıklayan sanatçı, sekiz bölüm olarak planlanan yapımın çekimlerine eylül ayında başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan, eski filmden bazı oyuncuların dizi versiyonunda yer alacağını, yeni isimlerin de ekleneceğini belirtmişti.

Yılmaz Erdoğan'dan 'Organize İşler' açıklaması!

ŞEBNEM SCHAFER SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

'Seksenler' dizisinde 'Nevzat' karakterine hayat veren Eray Yasin Işık, uzun süredir aşk yaşadığı Şebnem Schaefer ile ilk kez Yılmaz Erdoğan'ın Harbiye Açık Hava gösterisinde objektiflere yansıdı. Şebnem Schaefer, "Ben daha önce izlemiştim, bir kez daha gelmek istedim. Yılmaz abi inanılmaz bir sanatçı" dedi.

Eray Yasin Işık ise "Gösteriye ilk kez geliyorum. Şebnem beğendiyse ben de mutlaka beğenirim. Benim de oyunum var, devam ediyor yoğunuz" dedi. Muhabirlerin “Şebnem Hanım, Eray Bey ile sizi daha önce hiç görmedik fakat uzun zamandır berabersiniz galiba" dözleri üzerine Schaefer, “Evet, siz bizi ilk kez çekiyorsunuz” dedikten sonra güldü.
Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli
İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü
Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı bugün yapılacak!
Bakan Nebati: Öncelikli konumuz enflasyonla mücadele!
Bakan Koca'dan flaş maymun çiçeği açıklaması!
Bakanlık Sözcüsü Bilgiç'ten, 'Agapinor 2022' askeri tatbikatı yorumu!
Faik Öztrak, 'HDP bakanlık isterse ne olacak' sorusuna kaçamak yanıt verdi!
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı!
Bakan Soylu: Allah bunlara fırsat vermesin!
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler Kilis'e ulaştı!
BBP'li Destici'den muhalefete cumhurbaşkanı adayı eleştirisi!
PKK'da çözülme devam ediyor! Kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'bukalemun'a benzetti!
FETÖnün mülki idari yapılanması deşifre oldu!
Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
CHP Bilecik karıştı! İl Başkanı Mehmet Yaşar'dan Belediye Başkanı Semih Şahin'e: 'Hırsızın arkasında neden durayım?'
Bakan Soylu'dan 'Terörle mücadeleyi yumuşatma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na: Sana bunları kim söyletiyor?
Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı: Naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var
Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL

Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL

Asgari ücret için yeni formül hazır!

Asgari ücret için yeni formül hazır!

Gökten çamur yağacak! Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın!

Gökten çamur yağacak! Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın!

Dehşet anları görüntülendi! Bir anda ortadan kayboldu!

Dehşet anları görüntülendi! Bir anda ortadan kayboldu!