Ünlü çiftin bebeği hastaneye kaldırıldı!

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin, yeni doğan bebekleri Leyla, hastaneye kaldırıldı. Mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle hastanede tedavi gören Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı kucağına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Doğumdan iki gün minik Leyla'nın rahatsızlandığı ve birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.



HS Magazin isimli Instagram sayfasında yer alan habere göre; İmirzalıoğlu'nun kızları, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle pazartesi günü hastanede tedavi görüyor. Maslak'taki özel bir hastanede yatan çiftin bebekleri, iki gün sonra taburcu edilecek. Haberin gündem olmasıyla açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, "Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı" dedi.