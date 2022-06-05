. Shakira eşi Gerard Pique'yi fena halde yakalamıştı! 12 yıllık ilişkide ihanet ifşasına ilk açıklama geldi: 'Doğrulamaktan pişmanız...'

Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan ihaneti sonrasında çift Ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama geldi.Shakira'nın iletişim ajansından gelen bilgiye göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayınladı. Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.2010 yılında Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınında manşet oldu.Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı.EVE GELDİĞİNDA YATAKTA YAKALADIİspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı.O İSİM BAKIN KİM ÇIKTIPique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü.TAKIM ARKADAŞININ ANNESİYLE Mİ?İddiaya göre yıldız futbolcunun ilişki yaşadığı kadın, Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Gavi'nin ise olaydan haberi yok.Önce Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadının Gavi'nin annesinin olduğu iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda bir etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.20'Lİ YAŞLARDA BİR ETKİNLİK HOSTESİArdından Shakira'nın Mayıs ayında İbiza'ya Pique olmadan iki kez çocukları ve arkadaşları ile gittiği ve aldatma olayının da geçen ay ortaya çıktığı vurgulandı.