. Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı!
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Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı!

'Rüya' karakterine hayat verdiği Masumlar Apartmanı' dizisinden geçtiğimiz şubat ayında ayrılan Melisa Şenolsun, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her fırsatta hayatında biri olmadığını vurgulayan güzel oyuncu, tatil sezonunu açtı. Bodrum Yalıkavak’ta objektiflere yansıyan Şenolsun'un, iskelede sürekli esnemesi dikkat çekti.

Ekleme: 5.06.2022 - 09:57 Güncelleme: 5.06.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Kiralık Aşk', 'Atiye', 'Masumlar Apartmanı' gibi yapımlarda rol alan Melisa Şenolsun, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun son olarak meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürülmüştü. İkilinin, gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürürken görüldüğü iddia edilmişti. Hakkında çıkan aşk iddiaları üzerine Berlin'den çektiği selfie'yi Instagram hesabından yayınlayan Şenolsun, 'Arkadaşlar panik yok, kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya' ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde görüntülenen Şenolsun, Daymaz'la aşk yaşadığı yönündeki haberlere ilişkin, 'Bunu burada da soracaksınız yani! Ben bununla ilgili açıklamamı yaptım. Teşekkür ederim' demişti.

'ESMER SEVİYORUM, SARIŞIN DENK GELİYOR'

Daha önce Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz ise Şenolsun'la aşk iddialarına; 'Hayatımda kimse yok, seçici de değilim. Benim için sarışın olsun, esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor' şeklinde yanıt vermişti.

Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı!

Ekin Mert Daymaz'ın bu cevabının ardından Cihangir'de görüntülenen Şenolsun, elindeki sarı papatyalar sorulunca; “Arkadaşım aldı. Epeydir görüşmüyorduk” yanıtını vermişti.

'HAYATIMDA BİRİ OLURSA SAKLAMAM'

Son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan güzel oyuncu, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise “Yok ki! Olursa zaten görürsünüz. Saklamam ki. İlişkimi neden saklayayım?” ifadelerini kullanmıştı.

ARKADAŞLARINI DİNLEDİ, BOL BOL YÜZDÜ

Yeni dizi projesi için görüşmeler yaptığını belirten Melisa Şenolsun, tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu, Bodrum Yalıkavak'ta bir otelin iskelesinde arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı.

Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı!

Önce kahvaltısını yapan daha sonra güneşlenmek için iskeleye inen ünlü ismin, sürekli esnemesi dikkat çekti. Arkadaşları 'Denize gir kendine gel'' diyerek, Şenolsun'a takıldı. Arkadaşlarını dinleyen Melisa Şenolsun, daha sonra denize girerek bol bol yüzdü.

GÜN BOYU TELEFONLA KONUŞTU

25 yaşındaki Şenolsun, fit fiziği ve renkli bikinisiyle de göz kamaştırdı. Oyuncunun telefonu elinden hiç düşürmemesi ve gün boyu telefonda konuşması ise dikkat çekti.
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