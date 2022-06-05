. Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra konser verdi!
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Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra konser verdi!

Kuruçeşme Açıkhava’da önceki akşam Mahsun Kırmızıgül sahne aldı. 16 yıllık konser orucunu bozan şarkıcı, “Muhteşem bir atmosfer vardı” dedi.

Ekleme: 5.06.2022 - 09:52 Güncelleme: 5.06.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Mahsun Kırmızıgül’ün 16 yıllık konser özlemi bitti…

Günler öncesinden biletleri tükenen konser Kuruçeşme Açıkhava’daydı.
 
“Anlatacaklarım Var” adlı şovuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kırmızıgül, büyük alkış aldı.

“Masum hikayelerden konuşacağız”
“Uzun zaman sonra karşınızdayım. Sizlere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bu özel gecede geçmişten, şarkılardan, filmlerden, sevgiden, dostluktan, sevdadan, masum hikayelerden konuşacağız. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz” diyerek konserine start veren Kırmızıgül, çok sevilen parçalarını seslendirdi.

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra konser verdi!

Neşet Ertaş, Erkin Koray, Edip Akbayram, Barış Manço gibi pek çok usta ismin eserlerini de okuyan Kırmızıgül’e dev bir koro eşlik etti.

“Muhteşem bir atmosfer vardı”
Instagram hesabından konsere dair bir kesit yayınlayan Kırmızıgül, “Uzun yıllardan sonra ilk kez dostlarla buluştuk. Muhteşem bir atmosfer vardı. Rusya’dan İran’dan, Almanya’dan, Azerbaycan’dan, Irak’tan ve yurdun dört bir yanından gelenler vardı. Teşekkürler iyi ki varsınız.” notunu düştü.
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