Kraliçe Elizabeth'den Kim Kardashian'a ret!

Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılına özel yapılan törene katılmak için başvuru yaptı. Ancak, Kim Kardashian ve Pete Davidson çiftinin bu talebi reddedildi.

ABD'li kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian (41) ve Pete Davidson (28) çifti, Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılına özel yapılan Platin Jübile törenine katılmak için başvuru yaptı. Ancak ikilinin bu talebinin Buckingham Sarayı tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Kardashian ve Davidson şu sıralar kutlamalara olan ilgiyi fırsat bilip dünya medyasının buluştuğu Londra'da tatil yapıyor.