Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti!
Ünlü karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Demirci'nin ölüm haberini arkadaşı İhsan Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Demirci'nin vefat haberini arkadaşı İhsan Yılmaz, sosyal medyadan duyurdu.
Yılmaz paylaşımında, "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci'yi bu sabah kaybettik. Acım sonsuz. Başta kızı sevgili Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Yılmaz paylaşımında, "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci'yi bu sabah kaybettik. Acım sonsuz. Başta kızı sevgili Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.