. Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti!
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Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti!

Ünlü karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Demirci'nin ölüm haberini arkadaşı İhsan Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekleme: 5.06.2022 - 11:13 Güncelleme: 5.06.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Ünlü karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Demirci'nin vefat haberini arkadaşı İhsan Yılmaz, sosyal medyadan duyurdu.

Yılmaz paylaşımında, "Sevgili  dostum, karikatürist Latif Demirci'yi bu sabah kaybettik. Acım sonsuz. Başta kızı sevgili Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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