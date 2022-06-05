Billur Kalkavan sağlık durumunu paylaştı!

Kanser tedavisi gören oyuncu-sunucu Billur Kalkavan, sağlık durumunu anlattı.

Tedavi sürecinde olan Oyuncu Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından, sessizliğini bozdu.



Kendisine gelen yorumlara tek tek cevap veren Billur Kalkavan sağlık durumundaki gelişmeleri de paylaşmaya başladı.



44 kiloya düştüğü için salı gününden bu yana hastanede gözetim altında tutulan Kalkavan, Instagram sayfasında yeni fotoğrafını yayınladı. Altına da şu notu düştü:



"Hastaneyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi valla. Hergün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış."



KORONAVİRÜS SONRASI ANLAŞILDI



Billur Kalkavan, hastalığının gördüğü Koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemişti:



“Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir Film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik.”