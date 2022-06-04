. Sihirli Annem'in Kerem'inin acı günü!
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Sihirli Annem'in Kerem'inin acı günü!

Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterini oynayan ve şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapan Michelle Cedollini, 5 gün önce evlenmişti. Ünlü ismin babası vefat etti. Michele Cedolini acı haberi, sosyal medyadan duyurdu.

Ekleme: 4.06.2022 - 12:11 Güncelleme: 4.06.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Michele Cedolini Sihirli Annem dizisinde oynadığı Kerem karakteri ile tanınmıştı. Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan ve şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapan Michele Cedolini, İtalyan asıllıydı. Türkiye'de doğup büyüyen Cedolini, akıcı bir şekilde Türkçe konuşabiliyor. Türk sevgilisi ile evlenen Michele Cedolini acı bir olay yaşadı.

Beş gün önce evlenen Cedolini'nin babası Attilio Konstantino Cedolini kaybetti. Ünlü isim acısını şu sözlerle paylaştı:

"Evlatlar; babalarına bakar, güler, omuzlarına çıkar, taklit eder. Biz sensiz; karanlıkta, desteksiz, neşesiz, örneksiz kaldık baba. Seni çok seviyoruz ve özleyeceğiz..."

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