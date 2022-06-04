Shakira ayrılır ayrılmaz yeni aşka yelken açtı!

Barcelona'nın yıldız defans oyuncusu Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından Shakira, 11 yıldır birlikte olduğu İspanyol oyuncuyla ilişkisini bitirdiğini açıkladı. 45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Pique'den ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka yelken açtı.

İspanyol basınında Barcelonalı Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından Shakira, 11 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıkladı.



45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, kendisini aldatan Gerard Pique'den ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka yelken açtı.



Son günlerin en çok konuşulan çifti, çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Shakira, Gerard Pique ile olan ilişkisinin sona erdiğini doğrulamak için bir açıklama yaptı.



Barcelonalı savunmacı, 11 yıldır Kolombiyalı şarkıcıyla birlikteydi ve çiftin iki çocuğu var.



İspanyol günlük gazetesi El Periodico, video podcast Mamarazzis tarafından yapılan ve Pique'nin başka kadınlarla birlikte görüldüğünü bildiren ve haftalardır eski dairesinde yalnız yaşadığını belirten iddiaları yayımladı.



AYRILIKLARINI RESMEN AÇIKLADILAR!



Bunun üzerine birçok spekülasyon ortaya atılırken Shakira, bu konuda özel hayatlarına saygı gösterilmesini istiyor. Ve Shakira uzun süredir devam eden bu aşkın bittiğini açıkladı.



EFE ajansı aracılığıyla yayımlanan ortak açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz."



"En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.



2010 yılında beraber olduklarını açıklayan Pique ve Shakira 11 yıldır birliktelerdi.



NASIL TANIŞTILAR?



Katalan gazetesi L'Esportiu'ya 2020'de verdiği bir röportajda Pique, 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'nın finalde Hollanda'yı 1-0 yendiği maçtan önce performans sergileyen şarkıcıyla, nasıl tanıştığı hakkında şöyle konuşmuştu:



"Ona, onu finalde göreceğimi söyledim. Kapanış töreninde sahne alacaktı ve işin farklı noktalara geleceğinden emindim."



PİQUE, SHAKIRA İLE NEDEN EVLİ OLMADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI!



Gary Neville'in Mayıs 2022'de yayımlanan Overlap video dizisindeki bir röportajda ise Pique, Shakira ile neden evli olmadıklarını açıkladı.



Shakira, Gerard Pique'den ayrılır ayrılmaz yeni aşka yelken açtı! 11 yıllık ilişki resmen son buldu...

"Hayır evli değiliz, çünkü o böyle olmasını istiyor. Bu onun kararı. Şu anki halimizi seviyorum. Şu anda dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var. Çift olarak iyiyiz ve her şey çok iyi gidiyor."



Pique ve Shakira, aşk dolu geçen uzun yılların ardından bu tür bir olayla gündeme geldiler ve onlar, artık eski günlerinden ve görüntülerinden çok uzaklar.



SHAKIRA İLE CHRIS EVANS'IN ADI AŞK İDDİALARIN KARIŞTI!



Gerard Pique'den ayrılır ayrılmaz Shakira, aldatılma haberlerinden kısa bir süre sonra Instagram'da Chris Evans'ı takibe aldı.



Namıdiğer Captain America, Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince dış magazin kulisleri aşk iddialarıyla çalkalanmaya başladı.