Massaka'dan Killa Hakan açıklaması!

Gerçek adı Hakan Durmuş olan ve Almanya’da yaşayan rapçi Killa Hakan'ın, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz mart ayında ameliyat olduğunu takipçileriyle paylaşan Killa Hakan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Rapçi Massaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Asıl adı Hakan Durmuş olan bandalı ve gözlüklü tarzı ile tanınan Killa Hakan, geçtiğimiz yıllarda kural bozmuştu. Ünlü rapçi, gözünde güneş gözlüğü ve kafasında bandana ya da şapka olmadan ilk defa fotoğraf paylaşmıştı.



GÖZLÜKSÜZ VE BANDANASIZ HALİ ŞAŞIRTTI



Killa Hakan'ın Murda ve Ezhel ile verdiği bu pozları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ün isme; "Bandana ve gözlük çıkınca Killa Hakan’ın okul müdür yardımcısı olması...", "Killa Hakan'ın bu değişimi yalnız 20 TL tutmuş", "Abi sen baya yakışıklıymışsın", "Gözlüksüz daha yakışıklısın bırak abi bandanayı falan", "Meğerse pırlanta gibi yüzün varmış" gibi yorumlar yapılmıştı.



"MÜCADELEYE DEVAM"



Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında bir paylaşım yapmış ve hayranlarına şu sözlerle seslenmişti:



Selam arkadaşlar, baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum. İyileşmeye çalışıyorum, sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bişey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam.





KİLLA HAKAN'DAN ÜZEN HABER



Uzun zamandır bir paylaşım yapmayan Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ünlü rapçi Massaka; Killa Hakan'ın son durumunu; sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Massaka, paylaşımında; "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.



Almanya'da yaşayan ve Killa Hakan mahlasıyla tanınan 49 yaşındaki Hakan Durmuş'un yoğun bakımda olma sebebi ve hastalığı henüz açıklanmadı.