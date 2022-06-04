. Berfu Yenenler'den Eser Yenenler paylaşımı!
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Berfu Yenenler'den Eser Yenenler paylaşımı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile objektif karşısına geçti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten tescilli güzel, el ele verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 4.06.2022 - 10:16 Güncelleme: 4.06.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti.

"SABAH BAŞLIYOR, AKŞAM DİYETİNİ BIRAKIYOR"

Sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar ve eğlenceli videolarla adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftten Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda bir ödül törenine katılmıştı. Yenenler, çocuklarının babalarına çektiğini söylemişti.

27 yaşındaki ünlü isim, "Çocuklar sürekli bir şeyler yiyor, aynı babaları. 'Evde diyet yapıyorum' diye geçiniyor, gece kalkıp yemek yiyor. Sabah başlıyor, akşam diyetini bırakıyor" şeklinde konuşmuştu.

Yakın zamanda dijital platformda bir dizi projesinde yer alacağını söyleyen Berfu Yenenler, "Eser'le birlikte rol alacağımız bir dizi projesi olacak. Onun heyecanı var şu an" açıklamasını yapmıştı.

EL ELE POZ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve mutlu aile pozlarını gözler önüne seren Berfu Yenenler, yeni bir paylaşımda bulundu. Eşiyle birlikte el ele çekilen fotoğrafını yayınlayan Yenenler, gönderisinde "Biz tek siz hepiniz!" ifadelerine yer verdi.

İki çocuk annesi Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

"KOCA PARASI YİYORUM' DİYE TWEET ATILDI"

Öte yandan Yenenler, YouTube'da yayınladığı Diss Turkey programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldığını ve paylaşımı yapan kişinin kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlatmıştı.

Berfu Yenenler, pahalı ayakkabı giymediği için dahi eleştiriye uğradığı açıklayarak "Bir ayakkabıya 50 bin TL vermediğim için linç yedim" demişti.

Sosyal medya fenomeni, yediği bir başka linçten de bahsederek, "Burak Özçivit'in oğlu benim oğlumdan yakışıklı diye linç yemiştim" ifadelerini kullanmıştı.

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