Ünlü çift dünya evine giriyor!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir evlilik yolunda ilk adımı attı. Hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.



ARADIĞI AŞKI BULDU



Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Beydemir (30) ile Yazıcı (20), geçtiğimiz aylarda Sapanca'ya gitmişti.



Tatilde keyifli anlar geçiren aşıklar, objektif karşısına geçmiş ve fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamıştı. Ünlü çiftin mutluluk pozuna binlerce beğeni ve yorum gelmişti.



"HANIMCILIK!"

Daha önce sevgilisiyle poz veren Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık!" notunu düşmüştü. Oyuncu ise Ufuk Beydemir ile eğlenceli pozunu kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşmıştı.





EVLENİYORLAR



Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



"MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞMANIN ZAMANI GELDİ"



Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düştü. Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etti.





"ERKEN EVLENİLMELİ, BERABER BÜYÜMELİ"



Öte yandan 20 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda Google’da hakkında en çok sorulan soruları yanıtlamıştı. Güzel oyuncu, “Küçüklüğümden beri evli, mutlu ve çocuklu olmayı isteyen biriydim. Evcilik çok oynardım. 30 yaşına kadar gitmemeli, daha erken evlenilmeli. Beraber büyümeli” diye konuşmuştu.



