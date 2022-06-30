. Killa Hakan'dan sevindiren haber
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Killa Hakan'dan sevindiren haber

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hastanede tedavi gören 'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili yakın arkadaşı Ali Jemo Akyol'dan yeni bir açıklama geldi. Jemo Akyol açıklamasında, "Annesinin elini tutmuş, artık oturma durumunda" dedi.

Ekleme: 30.06.2022 - 16:55 Güncelleme: 30.06.2022 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Killa Hakan, geçtiğimiz senelerde kural bozarak; gözünde güneş gözlüğü ve kafasında bandana ya da şapka olmadan ilk defa fotoğraf paylaşmıştı. Asıl adı Hakan Durmuş olan rapçinin Murda ve Ezhel ile verdiği bu pozları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"SEN BAYA YAKIŞIKLIYMIŞSIN"

Ünlü isme; "Bandana ve gözlük çıkınca Killa Hakan’ın okul müdür yardımcısı olması...", "Killa Hakan'ın bu değişimi yalnız 20 TL tutmuş", "Abi sen baya yakışıklıymışsın", "Gözlüksüz daha yakışıklısın bırak abi bandanayı falan", "Meğerse pırlanta gibi yüzün varmış" gibi yorumlar yapılmıştı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında bir paylaşım yapmış ve hayranlarına şu sözlerle seslenmişti:

Selam arkadaşlar, baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum. İyileşmeye çalışıyorum, sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam.


KİLLA HAKAN'DAN ÜZEN HABER
Uzun zamandır bir paylaşım yapmayan Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ünlü rapçi Massaka; Killa Hakan'ın son durumunu; sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Massaka, paylaşımında; "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Ceza da meslektaşı Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.

KİLLA HAKAN'DAN SEVİNDİREN HABER

Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde uyutulan Killa Hakan’dan sevindiren haber geldi. Son durumuyla hayranlarını üzen rapçinin sağlık durumunun iyiye gittiği hatta yoğun bakımdan çıkartılarak normal servise alındığı öğrenildi.

Yakın arkadaşı Ali Jemo Akyol güzel gelişmeyi vererek şunları söyledi:

Biz dün Hakan'ın ayağa kalktığını, annesinin elini tuttuğunu öğrendik. Çok şükür artık ayakta, oturma pozisyonunda duruyor. Her şey yolunda şuan.
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