İsmail Demirci: Oğlumla alemlere akıyoruz!

Kendisi gibi oyuncu Hande Soral ile 2017 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren İsmail Demirci, yaklaşık bir ay önce ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde babalığın tadını çıkaran yakışıklı oyuncu, minik oğluyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında yayın hayatına başlayan 'İyilik' adlı dizide Hatice Şendil ile başrolleri paylaşan İsmail Demirci, beş yıl önce kendisi gibi oyuncu Hande Soral ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda takipçilerine müjdeli haberi veren ünlü çift, bebek beklediklerini açıklamıştı.



DOKTORU O ANLARI PAYLAŞTI



Heyecanları günden güne büyüyen oyuncu çift, geçtiğimiz haftalarda Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirilmişti.



Kayabaşoğlu, paylaşımında; "Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi. Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: “Ben ne dersem o!” Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık. Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande’yi Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini. Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı..." ifadelerini kullanmıştı.



"OĞLUMLA İLK GÜNÜM"



Ali bebeğin ilk kontrolü için gittikleri hastane çıkışı gazetecilere yakalanan çift, soruları yanıtladı. İsmail Demirci, "Ali’yi kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu. Bu aralar çok yoğun çalıştığım için oğlumla bu ilk günüm ve çok mutluyum. Hande’nin doğumuna girdim, çok heyecanlı ve stresliydi. Hande için daha zordu" demişti.



"ELİMİ TUTMASAYDIN BAŞARAMAZDIM"



Birkaç hafta önce oğlu Ali'yle hastane odasında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Hande Soral, duygularını; "Bir rüyanın içindeyim bir haftadır..." diyerek, dile getirmişti. Güzel oyuncu, eşine; "Sen İsmail Demirci... Yanımda olmasaydın, elimi tutmasaydın başaramazdım. Gözlerine her baktığımda bana olan inancını hissetmekti tek gücüm. Çok seviyorum..." sözleriyle seslenmişti.



BABA-OĞUL POZU



Tüm vaktini eşi ve oğluyla geçiren İsmail Demirci, Ali ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Yakışıklı oyuncu, paylaşımına; "Oğlumla alemlere akıyoruz" notunu düştü. Çiçeği burnunda baba ve oğlunun pozuna binlerce beğeni ve 'Maşallah' yorumu geldi.