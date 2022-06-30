. Esra Bilgiç güzelliğiyle gündem oldu!
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Esra Bilgiç güzelliğiyle gündem oldu!

Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Esra Bilgiç sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile göz dolduran Esra Bilgiç'i gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Ünlü oyuncuya kimileri doğal güzel derken, kimi sosyal medya kullanıcıları Bilgiç'i estetikli güzel olarak yorumladı.

Ekleme: 30.06.2022 - 09:48 Güncelleme: 30.06.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar dizileri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında güzelliği ve şıklığıyla ilgi odağı oldu. Esra Bilgiç'i gören sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar ünlü ismi estetik güzeli olarak yorumlarken kimi kullanıcılar ise Bilgiç için doğal güzel yaş aldıkça güzelleşiyor yorumunda bulundu.

Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar dizileriyle seyircinin beğenisini kazanarak ününe ün katan Esra Bilgiç, reklam yüzü olduğu markanın lansmanından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Esra Bilgiç güzelliğiyle gündem oldu!
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