. Cüneyt Arkın'a son veda...

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor.Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı. Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu.Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi. Arkın’ın cenazesi eskort eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak tören için yola çıkarıldı.Kalp durması sonucu hayata veda eden usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Usta ismin oğlu Murat Arkın yaptığı ilk açıklamada, 'Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu' dedi.Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın naaşı AKM'de düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.