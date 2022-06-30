Ceyda Ateş'ten eşi Buğra Toplusoy'a övgüler!

Son olarak 'Çocuk' adlı dizide rol alan Ceyda Ateş, iş insanı eşi Buğra Toplusoy evlendikten sonra Amerika'ya yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda iş görüşmeleri için İstanbul'a dönen güzel oyuncu, önceki gün eşiyle birlikte Akyaka'da görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Ateş, babalık sorusu üzerine eşine övgüler yağdırdı.

2018 yılında Miami'de evlenen ve geçtiğimiz yıl kızları Talia'yı kucaklarına alan Ceyda Ateş ve iş insanı eşi Buğra Toplusoy, iki sene sonra İstanbul'a dönmüştü. Arnavutköy’de görüntülenen ve “Çok şükür sonunda İstanbul, iki sene sonra” diye söze giren Ceyda Ateş, Amerika’da geçirdiği iki senelik süreden bahsetti: Bu süreç pandemi ile geçti. Hamilelik, çocuktu derken nasıl geçti ben anlamadım. Çocukla beraber biraz hızlı geçti" demişti.



"İSTANBUL'U ÇOK ÖZLEDİM"



İstanbul’a dönüş sebebini açıklayan Ateş, "Hem ailemi görmek hem de çocuğu getirmek istedim. Bir de çok özledim. Proje görüşmelerim var, onun için de geldim” şeklinde konuşmuştu.



Mutlu beraberlikleri devam eden Ceyda Ateş ve iş insanı eşi Buğra Toplusoy önceki gün Akyaka'da kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Keyifli halleri dikkat çeken Ateş ve Toplusoy, tatillerinin son gününde denize girmeyi tercih etmedi.



TATİL HATIRASI



Daha önce 'Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu', 'Adını Feriha Koydum' ve 'Cennet Mahallesi' gibi yapımlarda rol alan Ceyda Ateş, tatil hatırası olarak önce eşi Buğra Toplusoy'un fotoğrafını çekti; daha sonra eşiyle birlikte selfie yaptı. Bir süre iskelede kalan çift daha sonra otelden çıkış yaptı.



"KIZIMI ÇOK ÖZLEDİM"



Kendilerini bekleyen muhabirler ile bir süre sohbet eden ünlü çift, ''İki günlük bir tatil yapalım istedik. Çok iyi geldi bize .Buğra tatiline devam edecek ama ben yeni sinema filmim için İstanbul'a döneceğim. Talia'yı anneme bıraktık. Çok özledim kızımı'' dedi.



Muhabirlerin ''Baba olmak nasıl bir duygu ?'' sorusuna Toplusoy; ''Baba olmak güzel ama kız babası olmak daha güzel bir duygu'' diyerek cevap verdi.



"BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"



O sırada araya giren Ceyda Ateş, ''Buğra mükemmel bir baba. Bana çok yardımcı oldu bu süreçte. Beraber uykusuz kaldık beraber sabahladık. Talia'yı ağlamaması için saatlerce kucağından indirmediği zamanları hatırlıyorum'' diyerek eşine övgüler yağdırdı.



"HEP 'BABA' DİYORLAR!"



Ceyda Ateş, daha önce de kızının eşine benzetilmesi ile ilgili bir paylaşım yapmış ve "Hep 'Baba' diyorlar! Şaka şaka kızmadım! Sağlığımız yerinde olsun yeter" notunu düşmüştü. Ceyda Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti.