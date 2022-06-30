. Başak Sayan'da İstanbul'dan gidenlerden!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Başak Sayan, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Şile'de bulunan evlerinde yaşayan oyuncu, alışveriş ve evinin bazı ihtiyaçları için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Başak Sayan; 'Şile taraflarında güzel bahçeli bir evimiz var. Pandemi döneminde bitirmiştik. O günden bugüne çocuklarla, eşimle birlikte orada yaşıyoruz' dedi.'DOĞA İLE İÇ İÇE HUZURLUYUZ'Ünlü oyuncu, 'İstanbul'un kalabalığından uzak, doğa ile iç içe gayet keyifli ve huzurluyuz. Ara ara işlerimiz için geliyoruz ama inanın çok durmadan tekrardan dönüyoruz' açıklamasında bulundu.