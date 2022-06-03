. Yeşilçam’ın 'Rambo'su hayatını kaybetti!
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Yeşilçam’ın 'Rambo'su hayatını kaybetti!

Yeşilçam’da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Ekleme: 3.06.2022 - 00:36 Güncelleme: 3.06.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.

YARIN TEŞVİKİYE CAMİSİ'NDEN UĞURLANACAK

Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU..."

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.
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