Ünlü isme komşusundan ölüm tehdidi!

Fikret Kuşkan geçtiğimiz hafta evinin arka sokağında bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Fikret Kuşkan'ı aynı sokakta ikamet eden arkadaşı kurtardı. Canını zor kurtaran Fikret Kuşkan, sokak köpeklerini besleyen komşusunun ölüm tehdidiyle de karşılaştı.

Ünlü sanatçı Fikret Kuşkan köpek saldırısına uğramış ve canını zor kurtarmıştı. Fikret Kuşkan'ın başı şimdi de komşusuyla dertte. Geçtiğimiz hafta evinin arka sokağında ikamet eden arkadaşına giderken sokakta bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Fikret Kuşkan'ı, arkadaşı kurtarmıştı. Adeta ölümden dönen Fikret Kuşkan şimdi de komşusunun tehdidiyle karşı karşıya.



Saldırı sonrasında sokak köpeklerini besleyen komşusu, "Üzerine evdeki tüm köpekleri salarak seni parçalatırım" diyerek sanatçıyı tehdit etti. Neye uğradığını şaşıran Kuşkan, şikayetçi olacağını söyledi.



Kuşkan, "Bu kişi köpekleri barınaklardan toplayarak kontrolsüzce evinin sokağına salıyor. Köpeklerin sayısı belli değil! Mahallenin huzuru kalmadı. Çocuklar sokağa çıkamıyor, can güvenliği yok." ifadelerini kullandı.