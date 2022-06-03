Tuğba Yurt'tan Kerem Bürsin'e destek!

Son dönemin yükselen isimlerinden biri olan ve yeni şarkısı için hazırlıkları devam eden Tuğba Yurt, fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. Heyecanını basın mensuplarıyla paylaşan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde “Yabancı oyuncular kendilerini bir şey sanmıyor. ‘Dünyaları ben yarattım’ diye bağırmıyorlar" diye konuşan oyuncu Kerem Bürsin'in sözleriyle ilgili de konuştu.

Geçtiğimiz aylarda 'Sen Çal Kapımı' adlı dizi setinde tanışıp aşk yaşadığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sinema söyleşisine katılmış ve Türk meslektaşlarına göndermede bulunmuştu.



'KENDİLERİNİ BİR ŞEY SANIYORLAR'



Bir süredir ekranlardan uzak olan 34 yaşındaki oyuncu, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun "Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne?" sorusuna; "Biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar desem anlar mısınız? Yani 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" şeklinde cevap vermişti.



'ACI BİR DURUM'



Bürsin, "Yeşilçam'daki sıcaklığı şu an Türk sineması yakaladı mı sence?" sorusunu ise "Kesinlike hayır. Türk sineması kötü değil ama o sıcaklık yok! Bunun nedeni de sinemaya herkes ticari olarak bakıyor. Türkiye bir film sektörü değil, dizi sektörü. Dizilerimiz izleniyor ama filmlerimiz izlenmiyor. Bu acı bir durum" şeklinde cevaplamıştı.



'YABANCILAR DAHA MÜTEVAZI'



Yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmak için çalışmalara devam eden ve önceki gün fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen Tuğba Yurt, oyuncu Kerem Bürsin'in çok konuşulan sözleriyle alakalı konuştu. Ünlü isme destek veren Yurt, şu ifadeleri kullandı:



Genelleme yapmak doğru olmaz ama Kerem Bürsin'e katılıyorum. Egosal davranışlar içerisinde olanların kişisel problemleri olduğunu düşünüyorum ve gereksiz buluyorum. Ben yıllarca Bursa Senfoni Orkestrasında çaldım ve birçok dünya starıyla da dönem dönem çalışma fırsatı buldum. Hiçbirisinde egoya dair bir şey yok. Çok mütevazı ve alçak gönüllü insanlar.



'BU ŞARKI BAŞTA Z KUŞAĞINA HİTAP EDECEK'



Yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sonlandıran ve bir hayli heyecanlı olduğunu ifade eden Yurt, "Burak Alkın'a ait bir şarkı ile geliyorum bu sefer ama şunu söyleyebilir ki, Z kuşağına hitap eden bir şarkı oldu. Özellikle yeni nesil çok beğenecek" dedi. Şarkıyı haziran ayı sonunda çıkarmayı planladıklarını ifade eden Tuğba Yurt, yaz aylarına damga vuracağını söyledi.



ŞAFAK'TAN KEREM'E: DÜNYAYA TAŞ ÇIKARTIRLAR!



Öte yandan 'Sıdıka', 'Baskül Ailesi', 'Reyting Hamdi', ve 'Türk Malı' dizileri, 'Kutsal Damacana' ve 'Kolpaçino' filmleriyle tanınan Şafak Sezer de katıldığı ödül töreninde Kerem Bürsin'in açıklamalarına yanıt vermişti.



51 yaşındaki ünlü komedyen, “İçinde yatan da şımarmak yani. Çünkü bu meslek karşındaki insanın 'Sizi çok seviyorum' diyerek şımartmasıyla oluyor. O yüzden Türkiye’de öyle oyuncular, öyle kaliteli aktiristler var ki, dünyaya taş çıkartırlar. 19 saat, 20 saat çalışıyorlar. Kerem Bürsin'in, Antonio Banderas’ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaşın öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım” ifadelerini kullanmıştı.