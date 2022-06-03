Survivor'da yeni takımlar belli oldu!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 2 Haziran Perşembe akşamı 122'nci bölümüyle ekranlara geldi. Sema'nın elenmesinin ardından takımlarda dengeyi oluşturmak için yeni sisteme geçildi. Acun Ilıcalı, yeni takımları ada konseyinde açıkladı. Ardından ödül oyununda mücadele eden yarışmacılardan Hikmet ve Adem arasında tansiyon yükseldi. İşte detaylar...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 2 Haziran akşamı 122^nci bölümüyle ekranlara gelen yarışmaya son olarak ünlüler takımında mücadele eden Sema Aydemir veda etti.



"HERKESİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"



Survivor'dan elenen Sema veda konuşmasında; "Çok zorlu bir Survivor yaşadım, herkes gibi. İkisinde de bu kadar zorlanmamıştım. Bunu biliyorum ki benim 4-5 ayın sonunda kafam gidiyor. Özlem beni vurmaya başlıyor. Pes etme diye kendime söylemiştim. Burası çok duygusal olan insanların yeri olmadığını biliyorum. Çok mutluyum, burada olmaktan, buraya layık görülmekten çok mutluyum. Buradan giderken de ağlayarak da gitmek istemiyorum. Herkesi özleyeceğim. Beni performans birincisi yapan rakiplerime ve Nagihan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.



"TAKIMLAR DEĞİŞECEK"



Sema'nın vedasının ardından ise Acun Ilıcalı "Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren, takımlarda ikişer kadın olacak" açıklamasını yapmıştı.



YENİ TAKIMLAR KURULDU



Tüm bu yaşananların ardından Survivor'ın 2 Haziran akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk olarak ada konseyi toplandı. Ilıcalı yeni takımları belirlemeden önce yaptığı açıklamada "Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarışmayacak. Takımlar karışık olacak. Oyunlarda iki takımda da ikişer kadın olacak kural bu ama yarışmalar karışık olacak" ifadesini kullandı.



Her iki takımdaki performans birincileri açıklandı. Ünlülerde Adem, gönüllülerde Nagihan birinci oldu. Yüzdesi fazla olan Nagihan ise yeni takımlar için ilk seçme hakkına sahip oldu.



Nagihan ilk olarak takımına Ayşe'yi seçti. Adem ise Batuhan'ı takımına kattı. Survivor'da bu seçmelere göre ünlülerde Adem, Batuhan, Anıl, Evrim ve Nisa, gönüllülerde Nagihan, Atakan, Ayşe, Ogeday, Hikmet ve Berkan yer aldı.



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Yeni takımların belirlenmesinin ardından ödül oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunu kazanan taraf, ateş başında aparatif lezzetleri tadarken aynı zamanda akustik konserin de keyfine vardı.



Ödül oyununda ilk turu kazanan gönüllüler, ikinci turun kazananı da ünlüler oldu. Takımların berabere olmasın nedeniyle en iyiler turuna çıkıldı. 3-1'lik skorla ödülün kazananı ünlüler takımı oldu.



HİKMET-ADEM GERİLİMİ



Öte yandan oyunda Hikmet ve Adem mücadelesi sonrası tansiyon yükseldi. Sayısını alan Hikmet, birkaç tur önce kendisine "Sana ip atlamayı öğretirim" diyen Adem'e göndermede bulundu.



"İp atlamayı öğretecekmiş bana. İp atlamayı da öğretirim, yumruk atmayı da" diyen Hikmet'e cevap veren Adem; "Yok onu öğretemezsin. Onu ben sana öğretirsem hastanede açarsın gözlerini" ifadelerini kullandı.



Hikmet'in "Biri hata yapacak biri kazanacak. Ben kazandım, bitti" demesi üzerine daha da sinirlenen Adem, "Evet haklısın. Biri kazanacak, pislik yapacak. Biri de cevap verecek" dedi.



'BİL BAKALIM'IN GALİBİ



Sonrasında 'Bil Bakalım' oyunu için Murat Ceylan'la bir araya gelen mavi ve kırmızı takımdan kazanan taraf; mavi takım oldu. Mavi takım yarışmacıları şefin tatlısından yerken bir de hediye çeki kazandı.



