. Paylaşımıyla instagramı salladı!

Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde rol aldığı Asuman karakteri ile 2022 yılının en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Paylaştığı hemen hemen her şeyle gündem olan Hazal Çağlar, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, spor kombinli pozuyla takipçilerini hayran bıraktı.

Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinin Asuman'ı olarak dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerini sallayan Hazal Çağlar, Gönül Dağı'nın sezon finaline girmesinden sonra Instagram üzerinden daha sık paylaşımlarda bulunmaya başlayan Hazal Çağlar, son paylaşımı ile yine gündem oldu.Sesinin güzelliği ile Gönül Dağı dizisine de damga vuran Hazal Çağlar, lacivert şapkalı üstüyle deniz pozunu takipçilerine sundu.O paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çağlar'a 30 binin üzerinde beğeni ve yorum geldi.