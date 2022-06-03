Nilüfer'den şok itiraf!

Ünlü şarkıcı Nilüfer, konuk olduğu programda hakkında bilinmeyenleri anlattı. Özel hayatı ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Nilüfer, "Ağlaya ağlaya aşk acısı çektim" itirafıyla dikkat çekti.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan Nilüfer, 5 yıllık aranın ardından "Kendine Bi' Şans Ver" albümünü hayranlarının beğenisine sundu. Nilüfer, Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu oldu.



Usta sanatçı, kariyeri ve özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nilüfer, "Dile kolay aslında 50 yıl ben bile inanamıyorum yani. Onun için belli bir doygunluk var tabi. Mesela ben başka albüm yapmam diye düşünüyorum artık." dedi.



Aslı Şafak'ın, "Geçmişte eve kapanarak ağlayarak aşk acısı çektiniz mi?" sorusuna da yanıt veren Nilüfer, şunları söyledi:



"Çok çok. Birkaç yıldır aşk muhabbetim yok kimseyle. Ama aşkta duyguları serbest bırakan bir kadın oluyorum."



Rap müziğin son dönemdeki yükselişi hakkında da konuşan Nilüfer, "Uygun şartlar önüme geldiğinde seve seve rap müzik yapan biriyle düet yaparım. Çok üretim var. Pop müzik biraz geride kaldı. Ama hiçbir zaman bitmez onu da hep söylüyorum." dedi.