Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlendi!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde evlendi. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup düğünlerini Marmaris'teki ünlü bir otelde yapacak.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Roma'da nikah kıydı. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikah kıyan çifti yakın dostları yalnız bırakmadı. Çift, düğünleri içinse Marmaris'teki ünlü bir oteli seçti.



Çift, düğünleri icin anlamlı bir karar aldı. Marmaris'te iki gün sürecek olan düğünlerine katılanlardan hediye vermek yerine 'Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmalarını istedi.