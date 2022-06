Tatlıses'in oğlundan 'vasi' davası!

Yedi çocuk ve dokuz torun sahibi ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta bağlandığı canlı yayında büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i hedef almıştı. Çok konuşulan 'büyü', 'ihanet' ve 'miras' suçlamalarının ardından Ahmet Tatlıses'ten "Akıl sağlığıyla ilgili şüphelerim artmıştır" cevabı gelmişti. Sert bir tartışma yaşayan ikiliden Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede aldı ve usta sanatçıya vasi atanması için dava açtığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlanmış, uzun süredir arasının bozuk olduğu bilinen büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e tepki göstermişti. "Oğluma yedi dükkan verdim, hepsini batırdı. O 'Oğlum' dediğim var ya Ahmet, en büyük ihaneti yapan o. Benden ne istiyorlar bilmiyorum. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşındayım, hala sahneye çıkıyorum. Canıma yetti. Ben sağlığımla mı uğraşayım, onlarla mı uğraşayım? Bütün evlatlarımdan razıyım, en büyüğü hariç. Bir insana yedi dükkan verirsin, yedisi de batar mı? Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş. Ahmet'in ismini bile anmak istemiyorum. Beyin kanaması geçirdi, hastaneye gitmedim. Bir damla gözyaşı dökmedim, dökmem! Bodrum'dan çıktım geliyorum, bana telefonda bir laf etti. Ayıp laflar, bir baba evladına etmez. Söylemeyeceğim burada. İhanete uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor? Benim niye ellerim kasılıyor, içime attığım için. Ben bu haldeyken bana bu yapılır mı?" demişti.



"ÖLÜMÜME YAKIN NE YAPACAĞIMI BİLİYORUM"



Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Çekirdek ailemi mahvettiler" paylaşımı da sorulan ünlü türkücü, anlattıklarıyla duyanları şoke etmişti: Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler. Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum, evleniyordum. Şu anda ayrıyız. Dünya bir tarafa o bir tarafa. Beni en mutlu eden insan, seviyorum. Bütün mallarımı da onun üzerine yapacağım. İnşallah barışırız. Hepiniz biliyorsunuz kim olduğunu; Gülçin Karakaya. Kızın kafasını çelmişler. Ona ev de aldım, araba da. Her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken, o benim yanımdaydı. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil. Çocuklarım 'para gitmesin' diye evlenmemi istemiyor. Ben ölümüme yakın ne yapacağımı biliyorum. Her şeyimi Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Cenazem çıkar, yine Ahmet'e istediğini vermem!



"BANA BİR EV BİLE VERMEDİ"



Babasının olay yaratan suçlamalarının ardından söz sırası Ahmet Tatlıses'e geçmişti. Sosyal medya hesabından "Kamuoyunun dikkatine" başlıklı bir paylaşım yapan Tatlıses, işyerlerini kapatma kararının perde arkasını şöyle anlatmıştı:



Kendisi vurulduğu dönemde beni kasasını boşaltmak ile suçlamıştır. İbrahim Tatlıses'in başına bu elim olay geldiğinde ben ameliyat ve tedavi sürecinde İstanbul hatta Almanya'da dahi devamlı hastanedeydim. Evinin de bulunduğu şirkete bir kez gittim, muhasebecisi eşliğinde bende anahtarı dahi bulunmayan evi ve kasası açıldı, sayım yapıldı. Varlıkları muhasebecisi, şirket müdürü ve şirket çalışanları eşliğinde raporlanarak imzalandı. Buna o dönem herkes şahittir. Bir diğer bahsi geçen olay kendisinin 'Yedi dükkan verdim, hepsini batırdı' söylemiyle ilgilidir. Mecidiyeköy'de 2000'lerin başında bir dükkan açtım, kendisi franchise sistemini Türkiye çapında iptal etti. İşlerimizin bozulmasıyla kapattık. Yine bu olaydan yıllar sonra bir AVM'de gıda üzerine dükkan açtım, yıllar sonra AVM'nin yüksek kira maliyetleri üzerine devrettim. İş hayatı normları içinde gerçekleşen bu hadiseleri 'Ben yaptım, batırdı' gibi aksettirmesini rahatsızlığına veriyorum. Nitekim kendisi benim yüzümden bir zarara uğramamıştır ve benim yıllardır süren kendi imkanlarımla sürdürdüğüm iş hayatım devam etmektedir. Bugüne kadar kendisi bana bir ev dahi vermemiştir ama bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koymuşumdur.



"AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİM ARTTI"



Ahmet Tatlıses, 'Sevgilim Gülçin Karakaya ile ayırmak için büyü yaptılar' iddiasıyla ilgili olarak ise "Domuz yağı sürdüler, sevgilime büyü yaptılar, bizi ayırdılar gibi ardı arkası kesilmez, korkunç, utanç verici iftiraları asla kabul etmiyorum ve milyonların önünde 'Büyü yaptılar, domuz yağı sürdüler' gibi açıklamalarıyla kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır. İbrahim Tatlıses yıllar boyunca kiminle ne istiyorsa onu yaşamış, söylemlerinde belirttiği gibi özel hayatındaki insanlara belli mallar vermiş ve evlatları tarafından asla özel hayatına karışılmamış, tek bir ilişkisine dahi yorum yapılmamış bir insandır" açıklamasını yapmıştı.



'MİRAS' YANITI!



Babasının 'miras'la ilgili aldığı karara da değinen Ahmet Tatlıses, "Aile meselelerinin bu denli çarpıtılarak sırf beni tahrik etmek üzerine kurgulanmasından rahatsızlık ve üzüntü duyuyorum. Yıllarca neler yaşandığını, neler yapıldığını anlatmak bana yakışmaz, Her ne olursa olsun topluma mal olmuş bir sanatçı olarak kendisini rencide etmek istemiyorum. Üzerime atılmış bu aslı atarı olmayan suçlamalara cevap verip, susuyorum. Yine kendisinin katıldığı canlı yayında 'Ölmeden önce onlara öyle bir tuzak kuacağım ki' söyleminin yorumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" mesajını yazmıştı.



AHMET TATLISES SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI!



Gündeme bomba gibi düşen karşılıklı suçlamalar sonrası Ahmet Tatlıses'ten yeni bir hamle geldi. Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Müvekkil Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn. İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız. Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir.