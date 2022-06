. Survivor'da final dörtlüsü son kez yarıştı!

Survivor, bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Büyük finale geri sayımın başladığı yarışma, 28 haziran akşamı ekranlara geldi. 2022 All Star sezonunun şampiyonunun belirlenmesine az kala dört yarışmacı, Dominik'te son kez karşı karşıya geldi. Nisa ve Ayşe arasında bu akşam canlı yayında SMS oylaması gerçekleşecek. En az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.

Yapımını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star'da büyük final için geri sayım başladı. Son olarak Hikmet’in veda ettiği Survivor’da Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa son 4'e kaldı.Survivor'da yarışmacılar final yolunda ilerlemek ve yarı final koltuğuna oturmak için yarıştı. İşte dün akşamki bölümde yaşananlar…AYŞE ELİNDEN SAKATLIK GEÇİRDİYarışmada her geçen saniye heyecan artarken yarışmacılar sezonun kader oyununa çıktı. Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Nisa, Adem ve Batuhan zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Final oyununun ilk etabında Nisa ve Adem oyuna önce başlarken, Ayşe elinden sakatlık yaşadığı için kaybetti ve ilk turda elendi.YARI FİNALE ÇIKAN İLK İSİMYarı finalin ikinci turunda ise bu kez Nisa, Adem ve Batuhan üçlüsü karşılaştı. 5 yapanın kazanacağı oyunda Adem-Batuhan karşılaşmasında Batuhan, rakibini eleyerek yarı finale çıkan ilk isim oldu.NİSA VE AYŞE ARASINDA SMS OYLAMASI4-3 skorla Nisa'nın önde olduğu oyunda Adem geriden gelerek rakibini yakaladı. Sezonun son oyununda atışlarda sembolü Nisa'dan önce deviren Adem ikinci yarı finalist oldu. Böylece Adem ve Batuhan yarı final koltuğunu garantiledi. Nisa ve Ayşe arasında bu akşam canlı yayında SMS oylaması gerçekleşecek. En az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.Survivor'da çarşamba akşamı yapılacak olan yarı finalin ardından final heyecanı perşembe akşamı yaşanacak. Perşembe akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor All Star 2022 şampiyonu’ unvanını alarak kupayı kaldıracak.SON OLARAK HİKMET TUĞSUZ ELENDİFinale doğru yaklaşan Survivor'da, Dominik'te son halk oylaması yapılmıştı. Son kez Dominik'te yapılan konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Hikmet Tuğsuz olduğunu açıkladı."SON ZAMANLARDA PERFORMANSIM DÜŞTÜ"Büyük final öncesi Survivor All Star'a veda eden Hikmet, "2019'da yarım kalan bir hikayem vardı sakatlanmıştım. Üç yıllık tedavi sürecimde siz yanımda olmuştunuz. Burada bana destek veren herkese teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Burada ya da Türkiye'de elenmemin, şampiyon olamadıktan sonra anlamı yoktu. Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış" dedi.