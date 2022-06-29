. İbrahim Tatlıses İsrail’i salladı!
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İbrahim Tatlıses İsrail’i salladı!

Uzun zamandır konser vermeyen İbrahim Tatlıses, İsrail’de sahneye çıktı, en sevilen eserlerini seslendirdi. Tatlıses’in sözleri sık sık ‘İbo, İbo, İbo’ tezahüratları ile kesildi.

Ekleme: 29.06.2022 - 13:51 Güncelleme: 29.06.2022 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses, uzun zaman sonra konser verdi, adeta ortalığı yıktı geçti…

Kudüs’teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda (Sultan’s Pool) sahne alan Tatlıses’i, binlerce kişi izlemeye gitti.

En sevilen türkülerini seslendirdi
Tatlıses, en sevilen eserlerini buradaki hayranları için okudu.

İsrailliler; “Mavi Mavi”, “Evlerinin Önü Boyalı Direk”, “Dom Dom Kurşunu”, “Bir Kulunu Çok Sevdim”, “Esmersen Güzelsin” gibi türkülerde de coştukça coştu…

“Sizin dualarınızla ayaktayım”
Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek “Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım.” dedi.

Hayranları da sık sık “İbo, İbo” tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

“Beklentimizin çok çok üstündeydi”
Konserin organizatör firması RJ Yapım’ın yöneticisi Ramazan Caboğlu, AA muhabirine, İsraillilerden beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Caboğlu, “Bir coşku bekliyorduk ama beklentimizin çok çok üstündeydi. Uzun zamandır konser veremediğinden dolayı bir beklenti vardı. Ama gerçekten böyle bir coşkuyu beklemiyorduk. Müthiş bir hasret giderildi. İbrahim Tatlıses’e köklü ve geçmişten gelen hayranlığı olan insanlar vardı. İbrahim Tatlıses şarkılarıyla büyüyen bir nesil gördük burada.” diye konuştu.

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