. Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!
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Beyaz Gazete
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Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!

Dün hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'la ilgili bir paylaşımda Gülşen Bubikoğlu'ndan geldi.

Ekleme: 29.06.2022 - 10:24 Güncelleme: 29.06.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın'dan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, Canikom, Vahşi Gelin, Alev Alev, Ayrı Dünyalar gibi birçok filmde başrolü paylaştığı Cüneyt Arkın için bir paylaşım yaptı.

Cüneyt Arkın ile siyah-beyaz bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Gülşen Bubikoğlu;

"Zor kabullenilecek bir kayıp"
"Bu sabah aldığım acı haberle göğsüme bir yumruk oturdu. CÜNEYT ARKIN I kaybetmişiz! Sinemanın en güçlü aktörü, sağlığını bedel olarak ödediği, benim en yakışıklı partnerim. Hiçbir şeye odaklanamadan oturduğum yerde kalakaldım. Ne kadar üzgünüm, anlatamam. Canım Betül ve güzel aileye başsağlığı ve sabır diliyorum. Zor kabullenilecek bir kayıp. Huzur içinde uyusun canım dostum" yazdı.
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