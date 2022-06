Ece Seçkin'den eşine itiraf!

Şarkıcı Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü ismin, 2021 Eylül'de nikah masasına oturduğu Terlemez'e yaptırdığı pasta dikkat çekti.



Gerek sahne şovları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, uzman psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan 'Katarsis' programına konuk olmuştu.



"ŞİMDİLERDE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"



Programa çocukluğunu anlatarak başlayan şarkıcı, yakın dönemde yaşadığı alerjik durumu anlatmıştı. Seçkin, o günleri şu sözlerle ifade etmişti:



Şu an çok iyi hissediyorum ancak bundan iki ay öncesine kadar çok kötü hissediyordum. Duygularımı çok fazla bastırdım diye düşünüyorum. O bir boşluğumda bundan tam iki ay önce çıktı. O zamana kadar neyi bastırdıysam kustum. Hem kendime hem aileme hem iş arkadaşlarıma yansıtmadığım, çaktırmamaya çalışarak yaşadığım tüm korku ve kaygılar iki ay önce tamamen çıktı benden. Hem ruhen hem de beni fiziksel olarak parçalayarak çıkarttım bunları. Şimdilerde çok iyi hissediyorum. O dönem kendimi kötü hissetmeye başladığımda anksiyete atakları ve takıntıların arttığı bir sürece girdim.



"BENİ EVDEN ÇIKAMAYACAK DURUMA SOKTU"



"Normalinde başak burcuyum, çok titiz ve düzenliyimdir. Bunların artık kontrolden çıkması ve vücudumun buna alerjik bir reaksiyon vermesi beni evden sokağa çıkaramayacak hale soktu" diyen şarkıcı,"Kendimi aynada görünce inanamadım. O an benim kıyametim koptu dedim. Yaşadığım acı vücuduma yansıdı. Aynaya baktığımda vücuduma resmen kırbaç vurulmuş gibiydi. Vücudumda bir şeylerin patladığını hissediyordum. Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. İki üç atak geçirdim. Hepsinin sonu hastanede bitti. Doktorum beni görüp bu nasıl bir alerji atağı diyerek şaşırdı. Küçük dilin birazdan seni boğacak deyip hemen kortizon verdi. Çok harika doktorlarım var ama bir süre bunu kimse çözemedi. Bana bu stres kaynaklı diyorlar" ifadelerini kullandı.



Bu açıklamaları gündem olan Seçkin, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Çağrı Terlemez'in yeni yaşına özel duygusal bir yazı kaleme aldı.



"İYİ Kİ BENİMSİN"



2015 yılından bu yana birlikte olduğu eşi Terlemez çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü popçu, Terlemez için üzerinde "Kurt bakışlım, ömrüm iyi ki doğdun." yazan bir pasta yaptırdı. Seçkin, daha sonra eşine şu sözlerle seslendi:



Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, etrafındaki herkesin gözlerinin içinin gülmesine sebep olan adam... Seni ve duygularımı kelimelerle ifade etmem imkansız. Beni ve hayatı her gün daha da güzelleştirdiğin için sana minnettarım. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin ve iyi ki biz olduk. Seni seviyorum.



"KURT BAKIŞLIM"



Çağrı Terlemez de eşinin paylaşımına "Seninle bir yaş daha gençleştim." sözleriyle karşılık verdi.