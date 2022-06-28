. Zehra Çilingiroğlu'nun tarzı konuşuldu!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde yeni sezon ürünleri inceleyen Çilingiroğlu, karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.Spor tarzı ile alışveriş turuna çıkan Zehra Çilingiroğlu soruları yanıtsız bırakırken, muhabirlere teşekkür ederek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.