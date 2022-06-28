. Zehra Çilingiroğlu'nun tarzı konuşuldu!
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Zehra Çilingiroğlu'nun tarzı konuşuldu!

Zehra Çilingiroğlu geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Çilingiroğlu, muhabirlerin fotoğraf isteğinini kırmayarak poz verdi.

Ekleme: 28.06.2022 - 18:30 Güncelleme: 28.06.2022 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde yeni sezon ürünleri inceleyen Çilingiroğlu, karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

Zehra Çilingiroğlu'nun tarzı konuşuldu!

Spor tarzı ile alışveriş turuna çıkan Zehra Çilingiroğlu soruları yanıtsız bırakırken, muhabirlere teşekkür ederek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

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