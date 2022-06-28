. Victoria’s Secret mankeni Marmaris'te!

1996 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci olan Ambrosio, uzun yıllar Adriana Lima, Miranda Kerr ve Candice Swanepoel ile Victoria's Secret'in en popüler modelleri arasındaydı.Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ayrılık sonrası yaklaşık iki yıldır Nicolo Oddi ile birlikte olmuş, ardından aradığı aşkı Richard Lee’de bulmuştu.Adını Victoria's Secret modeli olarak duyuran Ambrosio, oradan ayrıldıktan sonra kariyerine kendi başına devam etti. Son olarak da kendi tasarımlarından oluşan bir bikini ve plaj giyimi koleksiyonu tasarladı.KIZININ 12. YAŞINI KUTLADIÖte yandan Ambrosio, iş insanı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Anja'nın 12'nci yaşını aile üyeleriyle birlikte Maldivler'de kutlamıştı. Ünlü model, kutlamadan pozları sosyal medya hesabından paylaşmış, bu fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum gelmişti.Nicolo Oddi'den ayrıldıktan sonra iş insanı Richard Lee ile yeni bir aşka yelken açan Alessandra Ambrosio, geleneğini bozmayarak, tatil için memleketini tercih etti.MARMARİS'E GELDİVictoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio önceki gün Marmaris'e geldi. Menajeriyle bir davet için geldiği Türkiye'ye bir kez daha hayran kalan Brezilyalı model; geceliği 5 bin euro olan otelinden de sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.Ege sahillerinin eşsiz olduğunu belirten 41 yaşındaki güzel, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım. Burada özel bir televizyon programının çekimlerini de gerçekleştireceğiz" dedi.İskelede vakit geçirdiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Alessandra Ambrosio, gönderisine Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" şarkısı eklemeyi ise ihmal etmedi."YILLAR GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLDUM"Öte yandan Ambrosio, geçtiğimiz haftalarda giyim tarzı ve gardırobundaki parçalarla ilgili konuşmuştu. Ünlü model, "Kişisel tarzınız yıllar içinde nasıl gelişti?" sorusuna şu yanıtı vermişti:Sanırım oyun oynamaktan ve ruh halime göre gitmekten ya da duruma uyum sağlamaktan hala mutluyum bu yüzden görünüşümle her zaman eğlendim. Ama bence değişimin içsel olduğunu düşünüyorum. Yıllar geçtikçe daha iyi oldum. Kim olduğumdan ve kendimi nasıl sunduğumdan eminim. Böylece, kendimi hiç bilinçli hissetmeden görünümleri deneyebilir ve deneyebilirim.Ambrosio, gardırobununun favori parçalarını ise şöyle sıralamıştı:Plajı seviyorum, suyu seviyorum bu yüzden benim favori stilim bir yazlık elbise, askılı sandaletler, kot pantolon, rahat bir bluz.Ünlü isim, "Her zaman kimin tarzına hayran kaldınız ve neden?" sorusuna da, "Stil ikonları; Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Marilyn Monroe çünkü kendilerini güven ve eğlence duygusuyla taşıdılar. Ayrıca zamansız bir görünümü de benimsediler" yanıtını vermişti.BENİ RAHAT ETTİREN ŞEYLERDEN MUTLUYUM"Ambrosio, ayrıca, "Modayı seviyorum ama bir şeyler satın alarak çıldırmak zorunda değilim. Beni rahat ettiren şeyden mutluyum" demişti.