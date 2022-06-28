. Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
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Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ekleme: 28.06.2022 - 09:06 Güncelleme: 28.06.2022 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937 yılında Eskişehir'de doğdu.

3 ÇOCUK BABASIYDI

İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren ünlü oyuncu, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan dünyaya geldi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir oyuncu haline geldi.
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Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
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