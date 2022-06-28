. Ünlü çiftin düğün yeri şaşırttı!
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Ünlü çiftin düğün yeri şaşırttı!

Oyuncu Ebru Şahin ve dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman, cuma günü evleniyor. Düğün detayları belli olan çiftin nikahı, damadın memleketi olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentindeki Ohri Gölü üzerinde teknede olacak. Sevilen çift, nikahın ardından7 Temmuz'da Çeşme'de kalabalık bir düğün yapacak.

Ekleme: 28.06.2022 - 10:10 Güncelleme: 28.06.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün hazırlıkları tamamladı. Çift resmi imzayı; Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de atacak. Tören cuma günü gölün üzerinde bir teknede kıyılacak.

Ünlü çiftin düğün yeri şaşırttı!

NİKAH MAKEDONYA DÜĞÜN ÇEŞME'DE
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Kuzey Makedonya'daki törene sadece çiftin çok yakın dostları ile aile üyeleri katılacak. Düğün töreni ise Türkiye'de, ikilinin tanıştığı Çeşme'deki bir beach'te yapılacak. 7 Temmuz tarihindeki kutlamaya katılım fazla olacak. Düğünün keyifli geçmesi için organizasyon ekibi seferber olmuş durumda.
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