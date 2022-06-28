. Survivor'da şaşırtan veda!
  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor'da şaşırtan veda!

Survivor All Star'da elenen son yarışmacı belli oldu. Survivor'ın büyük finaline günler kala, Dominik'teki son sms oylamasının sonuçları açıklandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Nisa, Hikmet ve Adem arasında eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, Türkiye'deki finaller öncesinde Dominik'teki son elemede veda eden ismi açıkladı.

Ekleme: 28.06.2022 - 10:19 Güncelleme: 28.06.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star'ın 27 Haziran Salı günü yayınlanan son bölümünde Adem, Nisa ve Hikmet için eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da final mücadelesi veren 5 yarışmacı arasından bir isim, Dominik'te bu sene elenen son yarışmacı oldu.

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU
Finale doğru yaklaşan Survivor'da, Dominik'te son halk oylaması yapılmıştı. Bu hafta elemeye kalan Adem, Nisa ve Hikmet arasında ise bu oylamada en az oyu alan açıklandı.

Sms sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu.

'ŞAMPİYON OLAMADIKTAN SONRA ANLAMI YOK'
Survivor'da Dominik'te veda eden son yarışmacı olan Hikmet, '2019'da yarım kalan bir hikayem vardı sakatlanmıştım. 3 yıllık tedavi sürecimde siz yanımda olmuştunuz. Burada bana destek veren herkese teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Burada yada Türkiye'de elenmemin, şampiyon olamadıktan sonra anlamı yoktu. Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış' sözleriyle yarışmaya noktayı koydu.

Survivor'da şaşırtan veda!

SURVIVOR BÜYÜK FİNALİ 30 HAZİRAN'DA
Survivor'da Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasında ise yarı final ve final mücadelesi olacak. İstanbul'da büyük finalde ise iki isim canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali ise 30 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek.
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkışı: Türkiye'ye dikkate almak zorundalar! Miçotakis ve F-16'lara ilişkin önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu büyük kriz yarattı! 'Devlete 'seri katil' diyenler boy gösteremez' O isim görevden alındı
HDP'den talimat verdi CHP boyun eğdi! PKK'lı teröristlerin yakınlarına böyle kucak açtılar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri ve milli hassasiyetleri...
Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Amineh Kakabaveh, İsveç'in NATO'ya katılmasını istemiyor
Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'
İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!
Kamuya 25 milyar zarar ettiren şirketlere darbe: Erol Evcil dahil 3 örgüt lideri ve 250 kişi gözaltında!
Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
Motorin litre fiyatına indirim geliyor!
5 Bakan sel bölgesine gidiyor! Başkan Erdoğan talimat verdi!
18-25 yaş arasına ücretsiz olacak! Başkan Erdoğan '81 ilimizin tamamında geçerli olacak.'
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Kritik gün çarşamba...
Kurban Bayramı tatili uzadı! Başkan Erdoğan açıkladı...
7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...
NATO Diplomasisi! Başkan Erdoğan yarın İspanya'ya gidecek!
HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!
TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var