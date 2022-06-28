Karın kasları dikkat çekti!

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimini görenler adeta şoka uğradı. 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik, kendini spora adadı. Sosyal medyadan spor sonrası karın kaslarını paylaşan Öykü Çelik'e yorum yağdı.

Öykü Çelik, 'Survivor 2021' yarışması dönüşü kasım ayından beri aşk yaşadığı emlak danışmanı İsmail Berhan’dan evlilik teklifi almış ve sevgilisinin evinde kalmaya başlamıştı. Instagram hesabından parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, sevgilisinin teklifine 'Evet' dediğini dile getirmişti.



Çelik, önceki aylarda sevgilisinin hediye ettiği konuşulan cipiyle kameralara takılmış, parmağındaki 25 bin dolarlık yüzüğünün yanı sıra 42 bin dolarlık pırlanta taşlı pahalı saatiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.



"TEKTAŞ DEĞİL GÖK TAŞI"



Bir muhabirin, "Tektaş değil gök taşı” sözlerine kahkahayı patlatan Çelik, "Böyle ayıp oluyor gibi geliyor bana açıkçası. Bizim gitmeden önce konuştuğumuz bir şeydi. Hemen gelir gelmez olacağını düşünmüyordum. Biraz daha yaza doğru düşünüyordum ama böyle oldu” demişti.



"DÜĞÜN SENEYE" DEMİŞTİ



Sevgilisi İsmail Berhan’dan 'Survivor' dönüşü evlilik teklifi hatırlatılan oyuncu, "Öncesinde konuşulmuş bir şeydi. O yüzden bildiğim bir şeydi” açıklamasında bulunmuştu. "Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz" diyen Çelik, ”Durumumuz belli olmaz” demişti.



"İYİYDİ AMA ÇOK ZORDU"



Elendiği 'Survivor 2021' hakkında da konuşan Çelik, "İyiydi ama çok zordu. Zaten zoru başarmaya gittik. Orada üç küsür ay kalabilmek bile benim için çok büyük bir başarı, oradakiler için de öyle. Aç, susuz ve özlem içerisinde kaldık. Arada bir açlıktan kelimeleri toparlayamıyorduk, konuştuğumuzu duyamıyorduk. Gelir gelmez kokoreç yedim” demişti.



"İLİŞKİMİZ BİTMİŞ BULUNMAKTADIR"



Sevgilisiyle Bodrum’a tatile giden Çelik, döner dönmez sosyal medyadan ayrıldığını duyurdu ve açıklamasında şu satırlara yer verdi:



İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. sevgiler...



KÖŞE KAPMACA OYNADILAR



İş adamı İsmail Berhan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan Çelik, Bebek’te mekan çıkışı erkek arkadaşı ile görüntülendi. İkili arabalarını beklediği sırada karşısında gazetecileri görünce adeta köşe kapmaca oynadı. Birbirlerinden hemen uzaklaşan ikili farklı kaldırımlarda durup telefon ile iletişim halinde oldular. Gazetecilerin gittiğini düşünen ikili sonrasında tekrar yan yana geldi. Bu kaçamak ‘Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?’ havasını yarattı.



KARIN KASI YAPTI



Kendini spora adayan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.



Ünlü oyuncunun ‘Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?’ diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.



