Karayip Korsanları'na geri mi dönüyor!

ABD'li aktör Johnny Depp ile 2015'te evlenip 2017'de boşandığı meslektaşı Amber Heard'ün birbirini iftirayla suçladığı davanın haftalar önce sona ermesinin ardından; hukuk savaşından zaferle çıkan Depp'in ikonik karakter 'Kaptan Jack Sparrow'u canlandırmak üzere tekrar 'Karayip Korsanları' serisine döneceği iddia edildi. Ünlü ismin hayranlarını sevindiren haberle ilgili Depp'in sözcüsünden açıklama gelirken, Paris'teki havalimanına görüntülendi. İşte detaylar...

2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile karalama davaları henüz bir karara bağlanmadan önce, kendisi hakkında ortaya atılan 'şiddet' ve 'cinsel istismar' iddiaları nedeniyle 'Karayip Korsanları' serisinden çıkarıldığını söyleyen Johnny Depp ile ilgili serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer'dan açıklama gelmişti.



Ünlü yapımcı, 'Kaptan Jack Sparrow' karakterini canlandıran Depp'in seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirterek, "Gelecek henüz belirsiz" şeklinde konuşmuştu.



"YENİ İSİMLER ARIYORUZ"



'Karayip Korsanları'nın altıncı filmini çekmeye hazırlanan Jerry Bruckheimer, seriye dahil edebileceği yeni isimler aradığını da açıklamıştı. Filme Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie’nin katılabileceğinin sinyallerini veren Bruckheimer, senaryo geliştirme aşamasında olduklarını belirtmişti.



HAYRANLARINDAN İMZA KAMPANYASI



Depp’in hayranları ise oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Ünlü aktörün sevenleri, 500 bin imza hedefine ulaşmaya çalışıyordu ve kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyordu.



MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK



Aktörün kariyerindeki çalkalanmaların ardından; Depp'in, eski eşi Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyon dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı.



Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.



Jüri, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.



'301 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA' İDDİASI



Geçtiğimiz gün Poptopic'e konuşan bir kaynak; Disney'in 59 yaşındaki aktör ilişkilerini düzeltmekle ilgilendiğini ve yakın zamanda ünlü isme ulaştıklarını açıkladı:



Disney, Johnny'nin Amber'a açtığı davanın başlamasından önce aktöre ulaştı ve 'Karayip Korsanları' serisine bir ya da iki film için dönmek isteyip istemeyeceğini sordu. Size söyleyebileceğim şey, stüdyonun Jack Sparrow hakkında bir film için şimdiden taslak hazırladığı. Bu yüzden Johnny'nin onları affedeceği ve ikonik karakter olarak geri döneceği konusunda çok umutlular.



Kaynak ayrıca, şirketin Depp'i geri döndürmek için '301 milyon dolarlık bir anlaşma' üzerinde çalıştığını ve iyi niyet göstergesi olarak aktörün seçeceği bir hayır kurumuna 'büyük bir bağış' yapacağını bildirdi.



SÖZCÜSÜ AÇIKLADI



Bu iddiaların ardından, Johnny Depp'in sözcüsü Fox News Digital'e konuşarak, aktörün 'Karayip Korsanları' serisinde 'Kaptan Jack Sparrow' rolünü yeniden canlandırmak için herhangi bir görüşmede bulunmadığını söyledi.



Depp'in çapraz sorgusu sırasında Heard'ün avukatı Ben Rottenborn, ünlü isme "Disney size 300 milyon dolar ve bir milyon alpaka ile gelseydi bile, bu dünyadaki hiçbir şey geri dönüp Disney ile bir 'Karayip Korsanları' filminde çalışmanızı sağlayamazdı, değil mi?" diye sormuştu. Depp ise, avukatın sorusuna "Bu doğru" şeklinde yanıt vermişti.



Aktör, daha sonra kendi avukatı Camille Vasquez tarafından yapılan sorgulama sırasında Disney tarafından ihanete uğradığını hissettiğini söylemişti.



İKİ YILDAN UZUN SÜREDİR İLK FİLMİ



'Karayip Korsanları' için Disney ile görüştüğü iddiaları sözcüsü tarafından yalanlanan Johnny Depp; iki yıldan uzun bir süre sonraki ilk filmi için yaptığı kostüm provasının ardından, özel jetine binmek için Paris'teki havalimanına doğru yola çıkarken göze çarptı. Aktör, püsküllü süet ceketi ve ördürdüğü saçlarıyla hayranlarının beğenisini topladı.



Fransız film yapımcısı Maiwenn Le Besco'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde, ünlü ismi Kral XV. Louis'i canlandırıyor. Bu, Depp'in Amber Heard'e karşı karalama davasını kazanmasından bu yana ilk filmi olacak.



"JÜRİ BANA HAYATIMI GERİ VERDİ"



Öte yandan ünlü isim, davanın lehine sonuçlanmasının ardından Instagram hesabından bir gönderi paylaşarak şöyle yazmıştı:



Altı yıl önce hayatım, çocuklarımın hayatı, bana yakın insanların hayatı ve ayrıca uzun yıllar boyunca bana destek olan ve bana inanan insanların hayatları sonsuza kadar değişti. Hepsi göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede oldu. Altı yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi. Onur duydum. En başından beri bu davayı açmanın amacı, sonucu ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmaktı. Doğruyu söylemek, çocuklarıma ve beni destekleyen herkese borçlu olduğum bir şeydi. Sonunda bunu başardığımı bildiğim için huzurlu hissediyorum.



