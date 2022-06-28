. Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri ve milli hassasiyetleri...
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Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri ve milli hassasiyetleri...

Romantik ve duygusal oyunculuğunun yanı sıra cesaretini tam anlamıyla gösterebildiği tarih filmleriyle de göz dolduran Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri vardı. Asla eşcinsel bir karakteri oynamadı.

Ekleme: 28.06.2022 - 10:59 Güncelleme: 28.06.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi…

Cüneyt Arkın, tüm bu aksiyon filmlerinde oynarken seyirciye sadece dövüş sahnelerini izlettirmedi.

Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri ve milli hassasiyetleri...

Değerlerine düşkündü
Tarih bilincini aşılamak en önemli isteğiydi.

Çünkü kendisi de milli değerlerine düşkün bir oyuncuydu ve kırmızı çizgileri vardı.

“Tarihini bilen Amerikan tıraşı olmaz”
Bir röportajı sırasında bunu öyle bir dile getirmişti ki günlerce konuşuldu:

“Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum.”

Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri ve milli hassasiyetleri...

“Bir eşcinseli oynamam, biz Anadolu çocuğuyuz”
Yüzlerce filmde rol aldı, duygulandırdı, düşündürdü, ağlattı…

Yine de asla oynamam dediği rolleri vardı.

Arkın, bir başka röportajında da “Mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.” diyordu.

“Canlarım, Mehmetçiklerim”
Sözlerinin arkasındaydı, sık sık Mehmetçik için dua eder, mesaj yollardı.

İzleyicisi onu hep vatansever ve milliyetçi bir insan olarak tanıdı.

Nerede bir asker görse duygulanan Arkın, onlara “Canlarım, Mehmetçiklerim” diyerek hitap ederdi...

Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri ve milli hassasiyetleri...

Günümüz şiddetini hiç sevmedi
85 yıllık hayatına 250 film sığdıran Cüneyt Arkın, yeni dönem dizileri de şiddet açısından doğru bulmuyordu.

Mafyavari yapımlar için sert sözler söyleyen Arkın, “Bizim filmlerimiz sıcak, samimi ve çok dürüsttü. Halkın değerlerini canlı tutuyordu. Onlara zarar vermemek tek amacımızdı. Bir dizide adam, iki delikanlıyı diz çöktürüp kafalarına sıktı. Böyle sinema olmaz.” ifadeleriyle dikkat çekiyordu.

Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri ve milli hassasiyetleri...
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