Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Usta oyuncu Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek?

85 yaşında hayata veda eden Cüneyt Arkın'ın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın tüm müdahalelere rağmen 'Kalp durması' sebebi ile yaşamını yitirdi. Ölümü ile sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Cüneyt Arkın'ın ne zaman defnedileceği merak konusu olmuştu. Peki Cüneyt Arkın ne zaman, nerede defnedilecek? İşte Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın cenaze törenine ilişkin ayrıntılar....

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.



Cüneyt Arkın'ın kaldırıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.



300'den fazla filmde oynayan Cüneyt Arkın, son olarak ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'da rol almıştı.



Yeşılçamın ünlü yıldızlarından Tamer Yiğit ,hastaneye gelen isimler arasındaydı. Aile yakınlarıyla görüşüp başsağlığı dileyen Tamer Yiğit Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ile ilgili bilgi verdi.



Tamer Yiğit yakın dostu Cüneyt Arkın'ın 30 Haziran perşembe günü saat 10.00'da AKM'de öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.



