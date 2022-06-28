. Bu fotoğraf Cüneyt Arkın'da bile yok! Tıbbiyeli Malkoçoğlu!
  • USD: 16,62 - 16,65
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bu fotoğraf Cüneyt Arkın'da bile yok! Tıbbiyeli Malkoçoğlu!

Cüneyt Arkın'ın, aralıklarla kontrole gittiği aynı zamanda da mezunu olduğu İstanbul Tıp Fakültesi doktorlarının bulduğu gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.

Ekleme: 28.06.2022 - 16:19 Güncelleme: 28.06.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, Yeşilçam'ın büyük ustalarından birini daha kaybetti.

Cüneyt Arkın, mezunu olduğu İstanbul Tıp Fakültesi sıralarındaki adı ile Dr. Fahrettin Cüreklibatur'un vefatı, fakültedeki meslektaşları arasında da büyük üzüntüye yol açtı.

Sanatçı son 7-8 yıldır ara sıra doktorluğu öğrendiği fakülteye, sağlık kontrolleri için gidiyordu.

Arkın’ın dublör kullanmadan çektiği sahneler için sirklerde eğitim alacak kadar aktörlüğü çok büyük titizlikle yaptığı, bu sahnelerdeki tehlikeli düşmeler nedeniyle de omurgasında meydana gelen kırıkların, yıllar sonra sağlık sorunlarına dahi yol açtığı öğrenildi.

"Mezun olduğu, okuduğu amfiler hala mevcut"
 İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Arkın’ın kaybı nedeniyle tıp fakültesi camiasına da başsağlığı dileyerek "Fahrettin Cüreklibatur ismi çok bilinmiyordu belki ama kendisi 1961 mezunumuz, eski mezunlarımızdan. Çok kısa bir süre hekimlik yaptığını da biliyoruz. Biz kendisiyle geriatri döneminde tanıştık.

Geriatri bilim dalımızla da çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Hatta zaman zaman onlara mentorluk da yapıyordu. Fikirlerine de başvurduğumuz oluyordu. Burada da bizim tarafımızdan oldukça sevilen bir sanatçıydı. Vefatına kadar da ilişkilerimiz devam ediyordu.

Cüneyt Arkın'ın mezun olduğu, okuduğu amfiler hala mevcut. Tarihi binalarımız onlar koruyoruz da o amfileri. Tabii üzüntülüyüz, hakikaten çok büyük bir değeri kaybettik, bütün camiaya başsağlığı diliyorum." dedi.

Bu fotoğraf Cüneyt Arkın'da bile yok! Tıbbiyeli Malkoçoğlu!

Öğrencilik yıllarından fotoğrafı
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ise Cüneyt Arkın'la ilgili ilginç bir anısına değinerek kaybından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Prof. Dr. Karan, birkaç yıl önce Arkın’ın tıp fakültesindeki öğrencilik yıllarına ait sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı tesadüfen gördüklerinde kendisine ilettiklerini ve bu fotoğraftan Arkın’ın bile haberi olmadığını söyleyerek çok duygusal bir mesaj yazdığını söyledi.

Bu fotoğraf Cüneyt Arkın'da bile yok! Tıbbiyeli Malkoçoğlu!

"Okulunu çok sevdiğini bize defalarca söylemiştir"
Prof. Dr. Karan, "Cüneyt Arkın'la herhalde 8-10 yıl öncesinde bir vesile tanıştık. Kendisi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1961 mezunu. O zaman Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültesi ayrımı yoktu.

Kurumunu, okulunu çok sevdiğini bize defalarca söylemiştir. Bir sanatçı olarak filmleri ile basındaki haberleriyle yakından takip ettiğim ve kişisel olarak da beğeni ile izlediğim biriydi.

Bir gün telefonda konuşuyorduk, ‘Sesiniz ne kadar iyi geliyor’ demiştim. O da ‘Ben oyuncuyum, iyi rol yaparım’ demişti. İşine verdiği önem, emek, dublör kullanmadan yaptığı sahneler için nasıl çalışmalar yaptığı gerçekten örnek olacak bir şahsiyet.

Bu fotoğraf Cüneyt Arkın'da bile yok! Tıbbiyeli Malkoçoğlu!

"Doktorluk yapmamanın kendisinde bir hüznü her zaman vardı"
Doktorluk yapmamanın kendisinde bir hüznü her zaman vardı. Ama doktorlara meslektaş olarak da vatandaş olarak da son derece saygı duyduğunu, değer verdiğini her ortamda söylemiştir.

Bu fotoğraf Cüneyt Arkın'da bile yok! Tıbbiyeli Malkoçoğlu!

Kaybından dolayı çok büyük üzüntü duyuyoruz. Her zaman yanında oluşuna bizim de yakından şahit olduğumuz eşi Betül Hanım’a ve tüm ailesine, tıp fakültesi camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Bu fotoğraf Cüneyt Arkın'da bile yok! Tıbbiyeli Malkoçoğlu!
Kılıçdaroğlu şimdi de afet bölgesine giden bakanları hedef aldı: Soylu'nun o fotoğrafı yeniden gündem oldu
Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu: Yurt genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşkınlar oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yarın görüşecek
Türkiye NATO Zirvesi'nden ne bekliyor? Bakan Çavuşoğlu anlattı
Mehmet Tevfik Göksu 'Algı ve manipülasyon bitti' diyerek İstanbul'un son üç yılını paylaştı
Motorin litre fiyatına indirim geliyor!
Terör örgütü DEAŞ, canlı bomba eyleminde kullanacağı kişileri böyle seçiyor
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor
Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'
Asgari ücrete ara zam formülleri
CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi
Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...
28 Şubat zihniyeti yine rahatsız: Atatürkçü Düşünce Derneği, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesini yargıya taşıyacak
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkışı: Türkiye'ye dikkate almak zorundalar! Miçotakis ve F-16'lara ilişkin önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu büyük kriz yarattı! 'Devlete 'seri katil' diyenler boy gösteremez' O isim görevden alındı
HDP'den talimat verdi CHP boyun eğdi! PKK'lı teröristlerin yakınlarına böyle kucak açtılar
Bank Asya'ya müsadere kararı...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var