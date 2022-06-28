. Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı!

Yıllardır yurt dışında yaşayan eski manken Aysun Kayacı, sosyal medyada sık sık trend topic oluyor. Son olarak, geçtiğimiz yıl 'Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen Kayacı, bir açıklama yaparak, Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade etti. Adına açılan sahte hesapları şikayet etmesinden bir sonuç alamadığını söyleyen eski model "Ona buna, hatta Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?" diyerek isyan etmişti.2012’de Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Uzun süredir merak konusu olan Kayacı, Dubai’de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken görüntülendi.Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' sunucularından Bilal Özcan'ın haberine göre, neden gelinlik aldığı merak konusu olan Kayacı'nın, ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi.