. Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı!
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Beyaz Gazete
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Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran ve 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözüyle efsaneleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. 2012’de Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi. İşte sık sık kamuoyunda merak edilen Aysun Kayacı'nın son hali...

Ekleme: 28.06.2022 - 10:16 Güncelleme: 28.06.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Yıllardır yurt dışında yaşayan eski manken Aysun Kayacı, sosyal medyada sık sık trend topic oluyor. Son olarak, geçtiğimiz yıl 'Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen Kayacı, bir açıklama yaparak, Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade etti. Adına açılan sahte hesapları şikayet etmesinden bir sonuç alamadığını söyleyen eski model "Ona buna, hatta Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?" diyerek isyan etmişti.

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı!

2012’de Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Uzun süredir merak konusu olan Kayacı, Dubai’de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken görüntülendi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' sunucularından Bilal Özcan'ın haberine göre, neden gelinlik aldığı merak konusu olan Kayacı'nın, ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi.

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı!
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