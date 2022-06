. Survivor'da ilk finalist Batuhan oldu!

Her bölümü ile nefesleri kesen Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.Zorlu parkura çıkan yarışmacılar, ilk olarak en iyi süreyi yapmak için mücadele verdi.İlk üç isim Batuhan, Adem ve Hikmet oldu.Birinci turdan başlayan isimler Ayşe ve Nisa ise 4 olanın kazacağı kıran kırana bir yarışa girdi.Bu turda kazanan Ayşe, yarı finale çıktı.Batuhan ile yarı finalde eşleşen Ayşe, kolyeye veda ederken; Adem ile Hikmet arasındaki yarış büyük heyecana sahne oldu.İki kez geriye düştüğü müsabakayı çeviren Adem, finali Batuhan ile yaptı.Survivor All Star da bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan oldu #1Adem’in hızlı başladığı yarış 4-0’a geldi ve Batuhan için umutlar iyiden iyiye tükendi.5’te biten oyunu inanılmaz bir şekilde geri çeviren Batuhan, müsabakayı 5-4 kazandı.Batuhan Karacakaya, hem kolyeyi aldı hem de Survivor All Star’ın İstanbul'da yapılacak büyük finaline de direkt gitme hakkı kazandı.Ödüle de finali birlikte oynadığı Adem ve Ayşe ile giden Batuhan’ın eleme adayı ise Hikmet oldu.Başarılı yarışmacı cumartesi günü oynanan ilk dokunulmazlığı da kazanmış, potaya Nisa’yı göndermişti.Ada Konseyi’nde ilk finalist olduğu için mutlu olduğu söyleyen Batuhan, “Ne kadar düştüysen o kadar kalkacaksın. Maç bitmeden maç bitmez ağabey. 4-0'dı, kaybettim dedim. Ama sonra dedim ki 'daha bitmedi.' Final için çok mücadele ettim. Geçen sene ilk başarım SMS birinciliğiydi. Ben size 'sizin boynunuzu eğmem.' demiştim. Bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim.” sözlerini kullandı.